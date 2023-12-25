"بمبر بوتس".. مغامرة على متن قوارب التصادم المائية وسط بحيرة بوليفارد وورلد في موسم الرياض

وتصل مدة التجربة إلى نحو 15 دقيقة، وتتكون من عشرة قوارب مائية، وهي مماثلة لسيارات التصادم ولكن بشكل أكثر أمانًا وسهولة داخل البحيرة، حيث يخوض المشاركون فيها مغامرة ممتعة عن طريق الجلوس داخل قارب دائري مع إمكانية التحكم به بسهولة كبيرة، ويسمح للأطفال ممن يبلغ طولهم ما بين 105 حتى 120 سم بالمشاركة فيها مع وجود مرافق معهم.