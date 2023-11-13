15 نوفمبر مزاد "رويال" لطرح رويال مول الواقع على طريق الملك فهد شمال العاصمة تحت إشراف إنفاذ

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبالتعاون مع وكيل البيع "المحافظ العقارية" عن المزاد العلني "رويال"، والذي يقام كأحد أضخم المزادات العقارية بالعاصمة الرياض، لطرح رويال مول الواقع على طريق الملك فهد، بحي الرحمانية شمال العاصمة الرياض، وقد تقرر إقامة المزاد في يوم الأربعاء غرة جمادى الأولى 1445هـ الموافق 15 نوفمبر 2023م في فندق الفورسيزون، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، المركز الحكومي المستقل، والذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، ويأتي هذا الطرح ضمن دور المركز الحيوي في تسريع عمليات استيفاء الحقوق.
يمتاز العقار التجاري المطروح، بالموقع المتفرد على طريق الملك فهد شمال العاصمة الرياض، في قلب محيط يتألق بأهم وأبرز معالم وطرق الرياض الحيوية، مثل برجي المملكة والفيصلية، ومركز الملك عبدالله المالي، وحديقة الملك سلمان، وطريق الملك عبدالله وطريق العروبة والشريط التجاري، كما يتميز العقار المطروح بالعوائد التأجيرية المليونية المنتظمة، ونسب الإشغال المكتملة تقريباً.
ومن المتوقع أن يشهد المزاد تنافساً كبيراً، بين نخبة من كبار المستثمرين والمطورين ومجموعة من التحالفات وقادة السوق العقاري، لأهمية العقار المطروح وندرة المعروض في هذا الموقع الاستثنائي.
ودعا "إنفاذ" الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات عبر الرابط: https://infath.gov.sa/auctions، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الموحد.