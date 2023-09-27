بالفيديو: لقي مشاهدات كثيفة.. مصور صاعقة برج الساعة يكشف تفاصيل "شجرة البرق"

ولفت المصور المكي إلى أنه اعتاد التقاط الصور المختلفة، والتفاصيل الجميلة لمكة والمسجد الحرام يوميًّا، ومتابعة الظواهر الجوية في سمائها؛ لالتقاط أفضل الصور، وتوثيق اللحظات الاستثنائية، ومشاركة المتابعين هذه الروائع.. إلا إنه "لم يشهد لبروق وصواعق هذا المساء مثيلاً"، على حد قوله.