نجاة قائد مركبة من السيول بمكة.. انهيارات في الإسفلت ومناشدات بالتصريف

نجا شخص بأعجوبة من السيول التي جرفت مركبته ظهر اليوم الثلاثاء من جراء الأمطار والسيول التي شهدتها مخططات جنوب مكة المكرمة.
وفي التفاصيل؛ قال المواطن حاتم الغامدي إن السيل جرف مركبته بالتحديد في أحد الشوارع الداخلية بمخطط ولي العهد 7 جنوب العاصمة المقدسة؛ عندما كان في طريقه إلى منزله، لافتاً إلى أن عمود كهرباء ساهم - بعد الله - في توقف المركبة، وسط السيول الجارية، ليتمكن من الهروب إلى بر الأمان.
وتعرضت المنطقة إلى انجراف في التربة والإسفلت، وسط مطالبات من السكان من الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة بضرورة إنشاء مجرى تصريف سيول في الموقع على وجه السرعة لتدارك وقوع مثل هذه الحوادث.
وشهدت مكة المكرمة اليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم الأحياء وتركزت غزارتها على المنطقة الجنوبية منها، جعلها الله أمطار خير وعم بنفعها البلاد والعباد.