نجاة قائد مركبة من السيول بمكة.. انهيارات في الإسفلت ومناشدات بالتصريف

وفي التفاصيل؛ قال المواطن حاتم الغامدي إن السيل جرف مركبته بالتحديد في أحد الشوارع الداخلية بمخطط ولي العهد 7 جنوب العاصمة المقدسة؛ عندما كان في طريقه إلى منزله، لافتاً إلى أن عمود كهرباء ساهم - بعد الله - في توقف المركبة، وسط السيول الجارية، ليتمكن من الهروب إلى بر الأمان.