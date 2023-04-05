"تعليم الرياض" تنشر صوراً لانضباط الطلاب على مقاعد الدراسة

نشرت إدارة "تعليم الرياض"، اليوم الأربعاء، عدداً من الصور توضح الحضور والانضباط الطلابي في مدارسها، الأسبوع ما قبل الأخير لإجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ الخميس المقبل.