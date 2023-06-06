حرم أمير الشرقية ترعى حفل تخريج الدفعة الـ 44 من خريجات جامعة الملك فيصل

من جانب آخر، ثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي رعاية ومشاركة الأميرة سارة الخريجات في هذا الاحتفال العلمي، الذي تعتز فيه الجامعة بتخريج كوكبة جديدة من بنات الوطن سيسهمن في بناء مستقبل الوطن وتنميته في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وتوجيهاتها المباركة لتمكين المرأة، وتعزيز إسهاماتها في مجالات التنمية الواعدة.