حرم أمير الشرقية ترعى حفل تخريج الدفعة الـ 44 من خريجات جامعة الملك فيصل

رعت حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي أمس، حفل تخريج الدفعة 44 من طالبات جامعة الملك فيصل، بحضور حرم محافظ الأحساء الأميرة سارة بنت فيصل بن سعود.
وأعربت الأميرة عبير عن سعادتها بمشاركتها في احتفال الدفعة 44 من خريجات جامعة الملك فيصل، واللاتي سيسهمن - بإذن الله - في دعم مسيرة الوطن العلمية والتنموية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانب آخر، ثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي رعاية ومشاركة الأميرة سارة الخريجات في هذا الاحتفال العلمي، الذي تعتز فيه الجامعة بتخريج كوكبة جديدة من بنات الوطن سيسهمن في بناء مستقبل الوطن وتنميته في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وتوجيهاتها المباركة لتمكين المرأة، وتعزيز إسهاماتها في مجالات التنمية الواعدة.
وتضمنت فقرات الحفل المسيرة الأكاديمية، تتقدمها وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة منى العيدان ووكيلات الكليات والطالبات.