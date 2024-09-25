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"حساب المواطن" يعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 83
من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو البوابة الإلكترونية
أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 83 (شهر أكتوبر 2024).
وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية.
وكان برنامج "حساب المواطن" قد أودع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج "حساب المواطن" عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 216 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة؛ موضحًا أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالًا.