أمير الشمالية يلتقي "الفالح" ويبحثان معالجة التحديات أمام رجال الأعمال

الْتقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم، خلال فعاليات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وشهد اللقاءُ بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، مع معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية وتسهيل أعمالهم، وترسيخ تكامل القطاع الخاص مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها منطقة الحدود الشمالية من مميزات نسبية وفرص استثمارية واعدة.
وثمّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اهتمام القيادة في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، وكل ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.