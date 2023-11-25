أمير الشمالية يلتقي "الفالح" ويبحثان معالجة التحديات أمام رجال الأعمال

وشهد اللقاءُ بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالاستثمار في المنطقة، مع معالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية وتسهيل أعمالهم، وترسيخ تكامل القطاع الخاص مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها منطقة الحدود الشمالية من مميزات نسبية وفرص استثمارية واعدة.