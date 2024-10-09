القصيم غنية بالمعادن النفيسة.. بقيمة تتخطى حاجز الـ 122 مليار ريال

وأشار "الجرّاح" إلى أن المنطقة تضم عددًا من الأحزمة المتمعدنة لمعادن الذهب والنحاس والزنك والرصاص، كما تحوي القصيم على 8 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات، ومجمّعًا تعدينيًّا لأنشطة تعدين خام البوكسايت، منوّهًا بمشروعات المجمعات التعدينية المخصّصة لمواد البناء في منطقة القصيم، التي يبلغ عددها 32 مجمعًا تعدينيًّا، منها 17 مجمعًا للبحص، و9 مجمعات للرمل و6 مجمعات تعدينية لمواد الردميات.