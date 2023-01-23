مدارس يمنية في معتقلات الألغام.. أولياء الأمور يعدونها مقابر لأجساد وأحلام أطفالهم

وعبّر الطالب سامح فارس وهو يتذكر ما كانت عليه مدرستهم قبل جائحة الألغام، عن حجم حزنه، قائلاً: "لقد كانت مدرستنا حلوة وجميلة، كبيرة تتسع للجميع كقلب الأم تمامًا، كنا نحسها أمًا لنا، وكنا بين أحضانها آمنين مطمئنين لا نعرف الخوف البتة، لكن حينما حدث الانفجار الملغوم في بعض فصولها تغير كل شيء، فزملائي هرب بعضهم والبعض الآخر ترك الدراسة ومنهم من فقد أطرافه، وقد صرنا نخاف باستمرار من الذهاب لمدرستنا التي كنا نحبها جدًا، نخاف أن نهلك بسبب هذه الألغام، ونحن ندعو إلى الفرق التابعة لمشروع مسام التي تعمل على تخليص مدرستنا من الألغام أن يتموا مهمتهم الطيبة وهم سالمون ونقول لهم إننا ندعو لهم بالسلامة ونتحرق شوقًا لتعود لنا مدرستنا معافاة من الألغام".