"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أداء الاقتصاد العالمي والمحلي لشهر أغسطس 2024م، الذي تضمن تحليلاً لآفاق الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، وأثرها على الاقتصاد الوطني، منوهًا بمرونة سياسات المملكة الاقتصادية في مواجهة هذه التحديات العالمية، وذلك عبر بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة، في ظل استمرار معدلات التضخم بالانخفاض لتصل إلى 1.5 % في شهر يوليو، وارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 8.2 % على أساس سنوي في شهر مايو نظير جهود التنويع الاقتصادي.