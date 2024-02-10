الأغلى ثمنًا والأندر.. "دخن الباحة" قصة الزراعة والأسعار والفوائد الفريدة

وأكدت أخصائية التغذية بجامعة الباحة الدكتورة نادية سعيد الزهراني على القيمة الغذائية لحبوب الدخن؛ لاحتوائها على كميات جيدة من العناصر الغذائية، مبينةً أن حبوب الدخن المزروعة في منطقة الباحة، تحتوي على كمية ألياف عالية؛ مما يجعلها غذاءً مناسبًا لمرضى السكري ومرضى الحميات الغذائية منخفضة المؤشر الجلايسمي، وتحتوي أيضًا على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل حمض اللينوليك والمعروف بدوره الجوهري في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطانات إذا تم تناوله بجرعات منخفضة كالموجودة في الحبوب والبذور.