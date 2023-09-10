بعد الجدل الذي أُثير.. "السليمان": لا سجن لولي أمر الطالب الغائب ووسائل الإعلام تسرعت وأثارت البلبلة

وفي مقاله "عاجل.. خبر مفبرك!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الزرقي لـ(عكاظ) أمس الأول، عدم وجود ما يشير إلى سجن ولي الأمر بسبب غياب ابنه أو ابنته عن المدرسة في نظام حماية الطفل. وأضاف، أن المادة ٢٢/‏٥ نصت على أنه (عند اكتشاف حالة إيذاء أو إهمال للطفل أو عدم تمكينه من حقوقه من قبل المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى، وتعذر إيجاد حلول مناسبة للحالة من قبل المؤسسة التعليمية، تقوم إدارة المدرسة أو من يقوم مقامها بتبليغ الجهة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلك، مع إرسال تقرير عن الحالة، وتعمل على تسهيل أمر وصول أو دخول مندوبي الوزارة إلى المدرسة أو المؤسسة التعليمية لمقابلة الحالة ومتابعة وضعها، وفي حالة الإيذاء والإهمال الخطير يتم إضافة إلى ذلك إبلاغ الشرطة)".