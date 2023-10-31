ملتقى الصحة العالمي يشهد توقيع 92 اتفاقية لتعزيز الحياة الصحية في المملكة

شهد ملتقى الصحة العالمي، توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الحياة الصحية، وتمكين الوصول لمستهدفات التحول للقطاع الصحي في مختلف المجالات في المملكة، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات التقنيات والبحث والابتكار، ورفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات الصحية؛ بهدف الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل.