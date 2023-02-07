"الاقتصاد" تعقد ورشة عمل لإعداد الاستعراض الوطني للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتناولت الورشة مقدمةً عن أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي تعمل المملكة ودول العالم على تحقيقها بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تستعرض فيه الدول مدى تقدّمها المُحرَز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العديد من الفعاليات ومن ضمنها تقديم الدول استعراضاتها الوطنية الطوعية.