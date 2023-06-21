حققت 64.9% من الرغبات.. "تعليم مكة" يعتمد حركة النقل الداخلي

اعتمد مدير تعليم مكة الدكتور أحمد الزائدي وبحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير إدارة شؤون المعلمين ومدير إدارة التخطيط المدرسي حركة النقل الداخلي التي حققت 64.9% من رغبات المتقدمين والمتقدمات الذين تجاوز عددهم 6767 متقدمًا ومتقدمة.
وبلغ عدد المعلمين الطالبين للنقل الداخلي 3293 معلمًا، تم تلبية رغبة 2134 بنسبة 64.8%؛ فيما بلغ عدد المعلمات الطالبات للنقل الداخلي 3474، وحققت رغبة 2260 بنسبة 65.5%.
وأوضح "تعليم مكة" أنه يحق لمن يرغب في الاعتراض على حركة النقل، أن يتقدم باعتراض على الحركة من 4- 6 /12/ 1444هـ.