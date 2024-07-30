"ولادة حائل": إجراء عملية استئصال بالمنظار لورم أُصيبت بـه سيدة في العقد السادس من عمرها

وتفصيلاً؛ أوضح الفريق أن العملية استغرقت قرابة الساعة ونصف الساعة تم فيها إزالة الورم والعقد الليمفاوية، بالإضافة إلى الرحم والمبايض بسبب تضررهم من هذا الورم.