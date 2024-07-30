"ولادة حائل": إجراء عملية استئصال بالمنظار لورم أُصيبت بـه سيدة في العقد السادس من عمرها

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الأورام النسائية والمناظير بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع حائل الصحي في إجراء عملية استئصال بالمنظار لورم أصيبت بـه سيدة في العقد السادس من عمرها.
وتفصيلاً؛ أوضح الفريق أن العملية استغرقت قرابة الساعة ونصف الساعة تم فيها إزالة الورم والعقد الليمفاوية، بالإضافة إلى الرحم والمبايض بسبب تضررهم من هذا الورم.
وأشار الفريق إلى أن عملية الاستئصال بالمناظير تعد أحد التقنيات المتقدمة والآمنة، والتي تتميز بقصر وقت العملية مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية، إضافة إلى تقليل الألم للمستفيد بعد الجراحة وتقليص فترة الشفاء.