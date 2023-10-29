الرياض.. ضبط رتب وأنواط وشعارات عسكرية مخالفة

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفّذها اللجنة الأمنية بشكلٍ مستمرٍ بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.