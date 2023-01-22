"البسامي": دوريات الأمن الذكية ستنطلق بإذن الله قبل الحج

كشف مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي عن احتمال إطلاق الدوريات الذكية وتشغيلها قبل حج العام الحالي بمشيئة الله.
وقال الفريق البسامي: "نحن متجهون وبقوة لتقديم خدمات أمنية ذكية في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أهداف ذات جودة عالية، واستفدنا من قاعدة البيانات الضخمة لدى الأمن العام، وذلك من خلال تطوير منصة، أمن ولدى رجال الأمن في الميدان أجهزة ذكية للتأكد من التصاريح المطلوبة في الميدان".
وأردف: "ورجال المرور أيضاً لديهم جهاز باشر الخدمات الميدانية وأنظمة الرصد الآلي وأنظمة المرور التقنية".
جاء ذلك خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وأضاف الفريق البسامي في حديثه: "نعمل حالياً لتطوير منصة كلنا أمن وهي الآن تحت التطوير وسلسلة من الإجراءات يستطيع من خلالها المبلغ أن يرفع جميع المعلومات وسيكون ذلك في القريب العاجل -إن شاء الله-".
وأضاف: "هناك توظيف كبير للذكاء الاصطناعي من خلال الحج وذلك بالتعرف على البصمة وعلى الوجه ووجود خرائط حرارية للمشاة تكشف الكثافة البشرية والبحث أيضاً عن الحجاج المفقودين".
وتابع: "نقوم بتوظيف طائرات الدرون في مراقبة الأعمال الأمنية والمرورية في الحج وحجم الحركة المرورية في المشاعر المقدسة وتمكين مراكز الضبط الأمني بما داخل مكة عبر مشروع عابر والذي يمكن من خلاله التعرف على المصرح لهم بالدخول وسيتم إعادة جدولة بوابات مكة بحيث لا يؤثر على أهالي مكة الذين ليس لهم علاقة بالحج".
واختتم حديثة قائلاً: "هناك خوارزميات خاصة بالحرمين الشريفين لا يوجد مكان في العالم يماثل الحرم المكي الشريف، وذلك بالشراكة مع سدايا ورئاسة الحرمين الشريفين والهيئة الملكية ووزارة الحج".