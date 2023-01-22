"البسامي": دوريات الأمن الذكية ستنطلق بإذن الله قبل الحج

وقال الفريق البسامي: "نحن متجهون وبقوة لتقديم خدمات أمنية ذكية في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أهداف ذات جودة عالية، واستفدنا من قاعدة البيانات الضخمة لدى الأمن العام، وذلك من خلال تطوير منصة، أمن ولدى رجال الأمن في الميدان أجهزة ذكية للتأكد من التصاريح المطلوبة في الميدان".