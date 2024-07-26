مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد بناء عظام الجمجمة لرضيع يعاني من تشوه خلقي نادر

والذي أضاف فور وصول الطفل للعيادة، وإخضاعه لفحص سريري، تبين كبر حجم الرأس بصورة غير طبيعية واتخاذها الشكل الطولي، مع الفقدان التام لتوازن الرأس والتحكم بها، وعلى الفور تم إجراء فحوصات دقيقة بالتصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد (3D) على كامل الدماغ، وعدد من التحاليل المخبرية، وقد كشفت النتائج عن وجود تشوه خلقي "نادر"، عبارة عن حدوث التحام مبكر في عظمة الجمجمة، وتعظم الدروز بشكل غير طبيعي، موضحاً أن أسباب حدوث مثل هذا النوع من التشوهات يعود إلى الولادة المبكرة.