"الفضلي" يدشّن شبكة الشرق الأوسط لأمراض الأحياء المائية تعزيزًا لصناعة الاستزراع السمكي

واختارت الشبكة مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة ليكون مختبرًا مرجعيًا للدول الأعضاء بالشبكة التي تضم البلدان المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي وتشمل (المملكة، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر، والصومال، والسودان، والإمارات، واليمن)، وتهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تطوير واستدامة قطاع الاستزراع المائي، وتحسين الوقاية من أمراض الأحياء المائية والكشف المبكر عنها والسيطرة عليها ومكافحتها لضمان النمو المستدام في الإنتاج الأحياء المائية في المنطقة.