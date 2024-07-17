"زين " تطلق مبادرة " كُن النور لرحلتهم" لتمكين المكفوفين وضعاف البصر

تعليقًا على هذه المبادرة، قالت نائبة الرئيس التنفيذية لقطاع الموارد البشرية في "زين السعودية" الأستاذة لولوه بنت سعد النويصر: "إن حرص زين السعودية على الابتكار والتطوير لم يكن يوماً من منطلق تقني بحت، بل هو نابع من التزام واضح وصريح لتوظيف التقنية المتقدمة في خدمة الإنسان والمجتمع. ومع عملنا الدؤوب والمتواصل لتقديم أكثر الخدمات والحلول الرقمية تقدماً وأفضل تجربة مستخدم، فإن غايتنا هي إطلاق القدرات الكامنة لكل فرد من أفراد مجتمعنا، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة. بذلك ننهض بمجتمعنا وندعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعات قيادتنا الرشيدة المتمحورة حول رفاهية الإنسان. لذا، نجد أن قيمنا المؤسسية تأخذ من التنوع والشمولية أحد محاورها الرئيسية لدعم وتمكين دمج كافة فئات المجتمع، وتحديداً الأشخاص ذوي الإعاقة".