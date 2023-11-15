أمين "التعاون الإسلامي" يثمّن دعمَ فنزويلا لجهود وقف الحرب في غزة

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم، مع وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية "ايبان خيل بينتو"، العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومخرجات القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت بالرياض يوم 11 نوفمبر 2023.
وأكّد "بينتو" في اتصال هاتفي بأمين المنظمة، دعم فنزويلا لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستعداد فنزويلا لدعم تلك الجهود والإسهام فيها.
بدوره ثمّن "طه" موقفَ فنزويلا المبدئي ودعمها للجهود الرامية الى وقف الحرب، مشيرًا إلى أهمية القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي التأمت في الرياض، وعبرت عن موقف موحد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إزاء العدوان الإسرائيلي، وضرورة العمل على المستوى الدولي لحمل إسرائيل على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووضع حدّ لعدوانها.