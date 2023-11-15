أمين "التعاون الإسلامي" يثمّن دعمَ فنزويلا لجهود وقف الحرب في غزة

بدوره ثمّن "طه" موقفَ فنزويلا المبدئي ودعمها للجهود الرامية الى وقف الحرب، مشيرًا إلى أهمية القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي التأمت في الرياض، وعبرت عن موقف موحد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إزاء العدوان الإسرائيلي، وضرورة العمل على المستوى الدولي لحمل إسرائيل على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووضع حدّ لعدوانها.