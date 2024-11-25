المرور السعودي: استقبال طلبات إنشاء 9 مدارس لتعليم القيادة مستمر حتى 13 ديسمبر

أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي، استمرارها في استقبال طلبات إنشاء تسع مدارس جديدة لتعليم القيادة في مختلف مناطق المملكة، وذلك حتى تاريخ الثالث عشر من ديسمبر 2024.