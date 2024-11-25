المرور السعودي: استقبال طلبات إنشاء 9 مدارس لتعليم القيادة مستمر حتى 13 ديسمبر

أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي، استمرارها في استقبال طلبات إنشاء تسع مدارس جديدة لتعليم القيادة في مختلف مناطق المملكة، وذلك حتى تاريخ الثالث عشر من ديسمبر 2024.
وكانت في وقتٍ سابقٍ قد أعلنت الإدارة العامة للمرور، مشروعاً لإنشاء (9) مدارس لتعليم القيادة؛ موزعة على بعض مناطق المملكة، داعيةً الراغبين من الشركات للتقديم.
وأوضحت "الإدارة" أن المدارس موزعة؛ كالآتي: "مدرسة في كل من مدينة الرياض ومدينة نجران وحاضرة الدمام ومحافظات: رأس تنورة والحناكية وطريف والخرمة، ومدرستان في محافظة جدة".
ودعت "المرور"، الراغبين من الشركات والمؤسسات، إلى التقديم على هذا المشروع عبر التواصل على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للمرور -إدارة الرخص المرورية- (drivingschool@emroor.gov.sa)؛ ليتم تزويدهم بالشروط.