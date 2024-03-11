الزكاة والضريبة والجمارك تدعو الأفراد إلى إخراج الزكاة "اختياريًا" من خلال خدمة "زكاتي"

وأكدت الهيئة أن الخدمة تم تأسيسها بناءً على فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ويشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة ، وذلك لحث الأفراد على استخراج الزكاة عن طريق قنوات ذات كفاءة ومرونة عالية، لتصل إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.