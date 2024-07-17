بـ 14 مليون ريال.. صندوق الوقف الصحي يتمم 72 عملية زراعة كلى مخصصة للمحتاجين

أعلن صندوق الوقف الصحي بالتعاون مع القطاع الخاص دعم تكاليف 72 عملية ناجحة لزراعة الكلى خصصت لمن ليس لديهم أهلية علاج من المرضى، وذلك ضمن المبادرات الصحية المتنوعة بين الصندوق والجهات الأخرى، بتكلفة 14 مليون ريال، استفاد منها عدد من المرضى للفئة العمرية من 20 وحتى 79 عامًا، منهم 55 ذكرًا و17 أنثى.