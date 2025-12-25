جامعة الملك فيصل تحصد المرتبة 11 عربيًا و3 محليًا في تصنيف 2025

في إطار مسيرتها نحو التميّز الأكاديمي وتعزيز التنافسية الإقليمية، حققت جامعة الملك فيصل إنجازًا جديدًا بتقدّمها إلى المرتبة الحادية عشرة عربيًا في التصنيف العربي للجامعات لعام 2025، الصادر عن الاتحاد العربي للجامعات، من بين 236 جامعة مشمولة، كما جاءت في المركز الثالث محليًا بين الجامعات السعودية المشاركة.