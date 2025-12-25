جامعة الملك فيصل تحصد المرتبة 11 عربيًا و3 محليًا في تصنيف 2025

في إطار مسيرتها نحو التميّز الأكاديمي وتعزيز التنافسية الإقليمية، حققت جامعة الملك فيصل إنجازًا جديدًا بتقدّمها إلى المرتبة الحادية عشرة عربيًا في التصنيف العربي للجامعات لعام 2025، الصادر عن الاتحاد العربي للجامعات، من بين 236 جامعة مشمولة، كما جاءت في المركز الثالث محليًا بين الجامعات السعودية المشاركة.
وأوضح عميد التطوير وضمان الجودة، الدكتور خالد بن محمد البراك، أن هذا التقدم يعكس التزام الجامعة بمنهجيات الجودة الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، وتكامل التطوير المؤسسي مع مستهدفات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي الوطنية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهتها، أكدت الدكتورة نورة بنت سعدون السعدون، المشرفة على وحدة التصنيفات العالمية، أن التصنيف العربي يعتمد على أربعة معايير رئيسية تشمل: البحث العلمي، والتعليم والتعلّم، والتعاون المحلي والدولي وخدمة المجتمع، إضافة إلى الإبداع وريادة الأعمال، ما يعكس جودة الأداء المؤسسي والمخرجات الأكاديمية والبحثية، ويعزز موثوقية التصنيف إقليميًا ودوليًا.
وأضافت أن هذا التقدم يؤكد وضوح الأهداف ودقة المواءمة مع مؤشرات الأداء ومتطلبات التصنيفات الدولية، ويبرهن على فاعلية النهج المؤسسي في إدارة ملف التصنيفات.
ويجسّد هذا الإنجاز المكانة المتقدمة لجامعة الملك فيصل ضمن الجامعات العربية الرائدة، ودورها المحوري في تطوير التعليم العالي، وتعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي إقليميًا وعالميًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة لرفع تنافسية الجامعات السعودية.