سيبراني تستعد للكشف عن منتجات مبتكرة ستعرض لأول مرة خلال مشاركتها في بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025

وأكد المهندس سعيد السعيد، الرئيس التنفيذي لـ"سيبراني"، أن المشاركة هذا العام تتميز بمستوى عالٍ من الابتكار، حيث ستُعرض تقنيات متقدمة لأول مرة. وقال: "بلاك هات لم يعد مجرد معرض، بل منصة إستراتيجية ترسم ملامح مستقبل الأمن السيبراني. ونأتي هذا العام لنُقدم حلولًا مطورة محليًا، تُعزز الصمود السيبراني وتدعم حماية أصولنا الوطنية".