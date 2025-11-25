سيبراني تستعد للكشف عن منتجات مبتكرة ستعرض لأول مرة خلال مشاركتها في بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025

تستعد شركة "سيبراني"، الذراع السيبراني الرقمي لأرامكو، للمشاركة كشريك إستراتيجي للتقنيات التشغيلية في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025"، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال الرياض.
وتُعد هذه المشاركة خطوة تعكس التزام "سيبراني" بدورها الريادي في صياغة مستقبل الحماية الرقمية للقطاعات الحيوية، وتؤكد حضورها الفاعل في أبرز التجمعات السيبرانية العالمية.
وأكد المهندس سعيد السعيد، الرئيس التنفيذي لـ"سيبراني"، أن المشاركة هذا العام تتميز بمستوى عالٍ من الابتكار، حيث ستُعرض تقنيات متقدمة لأول مرة. وقال: "بلاك هات لم يعد مجرد معرض، بل منصة إستراتيجية ترسم ملامح مستقبل الأمن السيبراني. ونأتي هذا العام لنُقدم حلولًا مطورة محليًا، تُعزز الصمود السيبراني وتدعم حماية أصولنا الوطنية".
وأضاف أن "سيبراني" تعمل على تطوير تقنيات ذات عمق تشغيلي، تتماشى مع تسارع التحولات التقنية وتلبي متطلبات القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الابتكار والتحليل المتقدم باتا ضرورة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة.
وسيشهد جناح الشركة خلال المعرض تجربة تفاعلية مباشرة، تستعرض من خلالها الشركة آليات عمل تقنياتها الجديدة، إلى جانب تنظيم "مسابقة التقط العلم" التي تتيح للمواهب الوطنية اختبار قدراتهم في بيئة محاكاة واقعية.
وتأتي مشاركة "سيبراني" في "بلاك هات" ضمن مساعيها لدعم موقع المملكة كمركز إقليمي رائد في الأمن السيبراني، من خلال رفع المعايير، وتعزيز الابتكار، وبناء منظومة وطنية متينة ترتكز على القدرات المحلية المتقدمة.