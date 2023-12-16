"بنش مارك" تواصل الريادةَ وتحصد جائزةَ العمل 2023

من جهته أعرب الشريكُ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" الأستاذ محمد زكي حسنين، عن سعادته بالجائزة، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلّ إنجازاتها؛ إذ تجسّد جائزةُ العمل ارتفاعَ عدد العاملين في هذا القطاع الواعد، والتطور في مهارات الكوادر الوطنية الشابة، والقادرة على إدارة الفعاليات والأحداث الكبرى وفق أفضل المعايير العالمية، واعدًا بتقديم الأفضل في قطاع الفنون والترفيه.