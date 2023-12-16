"بنش مارك" تواصل الريادةَ وتحصد جائزةَ العمل 2023

حصدت شركةُ "بنش مارك" الشركة السعودية المتخصصة والرائدة في إدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات؛ جائزةَ العمل في مسار التوطين لقطاع الفنون والترفيه لعام 2023.
وكرّم وزيرُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مساء اليوم "الأربعاء"، شركةَ "بنش مارك"، في حفل جائزة العمل بنسختها الثالثة؛ حيث تسلَّم الجائزةَ رئيسُ مجلس إدارة مجموعة "بنش مارك" الأستاذ زكي حسنين.
وبارك للمنشآت الفائزة بجائزة العمل بنسختها الثالثة؛ ومن بينها "بنش مارك"؛ تقديرًا لدورهم في خلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتوفيرهم بيئة عمل جاذبة وداعمة للاستقرار ومحفزة للإنتاجية.
وبهذه المناسبة أكّد الأستاذُ زكي حسنين أن "فوز "بنش مارك" بجائزة العمل عن مسار التوطين في قطاع الفنون والترفيه؛ هو فرصة لنرفع لقيادة بلادنا أسمى آيات الشكر والتقدير على ما يحظى به القطاع من دعم وتمكين؛ مما جعله جاذبًا لشبابنا وشابّاتنا لبناء مسارات مهنية، جعلتهم قادة لصناعة الفن والترفيه".
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة "بنش مارك": "تشريفُنا بالجائزة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هو حافزٌ جديد ضمن حوافز عديدة يقدّمها لنا وطننا الحبيب، التي لولاها ما حقّقنا ما نصبو إليه من إنجازات، نستقيها من رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود".
من جهته أعرب الشريكُ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" الأستاذ محمد زكي حسنين، عن سعادته بالجائزة، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلّ إنجازاتها؛ إذ تجسّد جائزةُ العمل ارتفاعَ عدد العاملين في هذا القطاع الواعد، والتطور في مهارات الكوادر الوطنية الشابة، والقادرة على إدارة الفعاليات والأحداث الكبرى وفق أفضل المعايير العالمية، واعدًا بتقديم الأفضل في قطاع الفنون والترفيه.
وتطبِّق "بنش مارك" نموذجًا فريدًا لتوطين الوظائف، والذي يحظى بدعم القيادة الحكيمة، ويلبّي تطلعات وطموحات السعوديين، وفق رؤية السعودية 2030، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته وروافده.
وتخدم الشركةُ قطاعَ الفنون والترفيه عبر تقديم خدمات متكاملة، وساهمت في توطين الوظائف في إداراتها، وكذلك في سلاسل الإمداد والشركات المتعاقدة، وعملت خلال مسيرتها على تطوير معايير وأنظمة لبناء القدرات والحفاظ على المواهب والكوادر الوطنية وتطويرها، ضمن بيئة عمل محفزة؛ لتشكِّل مسيرتها في التوطين قصة نجاح يحتذى بها.
ويتنافس "88" ألف منشأة سعودية لحصد جائزة العمل، التي تعدُّ اعترافًا وطنيًّا بجهود منشآت القطاع الخاص المتميّزة، وتأتي الجائزة المقدّمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكريم المنشآت المتميّزة، ضمن أربعة مسارات للقطاع الخاص "التوطين وبيئة العمل والرئيس التنفيذي والمهارات والتدريب"، ويضمّ كل مسار فئات مختلفة ومعايير خاصة.