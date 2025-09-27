مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقيم ملتقىً علميًّا عن الترجمة والذكاء الاصطناعي

ويتضمن الملتقى جلستين ، تسبقهما كلمات افتتاحية لكل من معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ورئيس جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية الدكتور جونغ وون بارك، وتتضمن الجلسة الأولى التي تحمل عنوان : ( الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الترجمة) وترأسها رئيس قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك الدكتورة يون أون كيونغ (نبيلة) ، بحثًا للدكتور يحيى مفرح الزهراني عضو اللجنة العلمية بالجائزة عن : ( أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الترجمة) ، وتشارك دكتورة هي . وون بيك (ليلى بيك) من جامعة هانكوك ببحث بعنوان: الترجمة بين الآلة والإنسان : نحو إدارة فعالة تعزز أداء المترجم، كما تتحدث د. بثينة محمد الثويني عضو اللجنة العلمية بالجائزة في عنوان: من يملك النص المترجم؟ القضايا الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي.