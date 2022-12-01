هيئة الأدب تدشّن الدورة الثانية من "مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة"

ويُعدُّ "مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة" الأوّل من نوعه في المملكة، والذي تنظمه "هيئة الأدب والنشر والترجمة"، ويهدف إلى مناقشة القضايا الفلسفية المُعاصرة الأكثر إلحاحًا، وتسليط الضوء على دور الفلسفة ومُساعدتها في فهم العالم اليوم، وإيجاد مساحة حوار تناقش مُستجدات علم الفلسفة وتطبيقاته الحديثة، وتدعم المحتوى الفلسفي متعدِّد الأبعاد والآفاق، إضافة إلى بناء جسور تعاون بين المؤسسات الناشطة في مجال الفلسفة من مختلف دول العالم، والدفع بعجلة البحث العلمي والأكاديمي في المجال الفلسفي.