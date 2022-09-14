منزلقات "ديكور" لا تخدم المعاقين.. محال تجارية تتحايل على قرارات الأمانات

وقالت بشائر فهد البلوي -معاقة حركياً ومتخصّصة في التربية الخاصة- يحلم الشخص من ذوي الإعاقة أن يعيش كما الصحيح في مدينته، وهذا يتطلب من مؤسسات المجتمع أن تدعم ذلك الحلم بتوفير تيسيرات بيئية، وتعليمية، واجتماعية أيضاً، ومن أبسط ما ينبغي توفيره، وبمقاسات صحيحة أيضاً (المنحدرات) حين لا يضع أصحاب المؤسسات أو المنشآت تلك المنحدرات بمقاساتها الصحيحة، وكأنه يوحي بعدم وجود باب يدخل من خلاله الشخص من ذوي الإعاقة، وهذا جرمٌ مفاده تقييد حرية حركة إنسان، ومنعه من الاستقلالية في التنقل.