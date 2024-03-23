"كشافة التعليم" تحقق 44770 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الحرم

حققت كشافة وزارة التعليم، ممثلة بمركز بادر لخدمة ضيوف الرحمن، 44770 ساعة عمل نفذها أكثر من 900 كشاف وفتاة عبر تسع مسارات متنوعة استفاد منها ما يقارب 300 ألف من المعتمرين والزوار.
وتم توزيع 87500 وجبة مغلفة على الصائمين في توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله وكذلك توزيع 126500 عبوة تمر في صحن المطاف والمسعى.
وبلغت كمية القهوة التي وزعت عند الإفطار 2960 لتراً التي يتم تحضيرها في 146 ترمس سعة 2لتر يومياً.
من جانب آخر، يشارك 43 كشافاً في مسار دفع العربات المخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات لمساعدتهم في الوصول إلى الحرم، بينما تعمل 12 فتاة في مسار المقرأة الذي يعنى بتصحيح التلاوة في مصليات النساء.
وتتعاون كشافة وزارة التعليم مع كلٍّ من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم المكي الشريف وجمعية الحديبية للخدمات الإنسانية.