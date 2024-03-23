"كشافة التعليم" تحقق 44770 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الحرم

من جانب آخر، يشارك 43 كشافاً في مسار دفع العربات المخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات لمساعدتهم في الوصول إلى الحرم، بينما تعمل 12 فتاة في مسار المقرأة الذي يعنى بتصحيح التلاوة في مصليات النساء.