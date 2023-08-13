20 خدمة ملاحية و13 اتفاقية بـ2023.. "موانئ" تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

ووضعت "موانئ" وشركة "ميرسك" حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، بمساحة 225 ألف متر وباستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال، بالإضافة إلى افتتاح المنطقة اللوجستية التابعة لشركة LogiPoint في ميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 72 ألف م2 وباستثمارات تبلغ 150 مليون ريال، ‎كما وقّعت "موانئ" خلال النصف الأول عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات والشركات بالقطاعين الحكومي والخاص؛ ومن أبرزها إبرامها اتفاقية مع شركة البانوفا العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود، الذي يُعد أحد مشاريع مركز "رائد" في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بالشراكة مع وزارة الطاقة.