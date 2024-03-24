وين_تروح_فلوسك؟.. "الأمن العام" يحذّر من خداع المتسوّلين وأضرارهم الرباعية

أكّد "الأمن العام"، أن للتسوّل أضراراً عديدة تؤثر في الفرد، وتسهم في هدم أسس المجتمع؛ محذراً من الانخداع في مظاهر المتسوّلين.
وتحت وسم #وين_تروح_فلوسك؟، أوضح أن أضرار التسوّل تتعدّد وتتباين بين 4 جوانب أولها، الجانب الديني، حيث يعد التسوّل كسباً بغير وجه حقٍ وكبيرة من كبائر الذنوب، فيما يسبّب اجتماعياً انتشاراً للظواهر السلبية التي تؤثر في القيم الاجتماعية.
وأضاف: "على الجانب الأمني يتسبّب التسوّل في ظهور عصاباتٍ وأفرادٍ لهم علاقاتٌ بحدوث بعض الجرائم؛ كتمويل الجماعات الإرهابية، بخلاف أن المتسوّلين طاقة بشرية معطلة لا تُسهم في الاقتصاد الوطني".