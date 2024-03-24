وين_تروح_فلوسك؟.. "الأمن العام" يحذّر من خداع المتسوّلين وأضرارهم الرباعية

وتحت وسم #وين_تروح_فلوسك؟، أوضح أن أضرار التسوّل تتعدّد وتتباين بين 4 جوانب أولها، الجانب الديني، حيث يعد التسوّل كسباً بغير وجه حقٍ وكبيرة من كبائر الذنوب، فيما يسبّب اجتماعياً انتشاراً للظواهر السلبية التي تؤثر في القيم الاجتماعية.