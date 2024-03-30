"قربان" يتفقد العمل في برنامج "معالجة تزايد البابون" ويدشن قوارب الأبحاث

ويبلغ عدد القوارب البحثية التابعة للمركز إلى الآن 8 قوارب أبحاث بحرية، اثنان منها عبارة عن قوارب يبلغ طولها خمسة عشر متراً، إضافة إلى ٤٢ قارب تفتيش، كما سيضيف المركز قوارب أخرى في المراحل القادمة، وتم توزيع تلك القوارب على طول ساحل البحر الأحمر والخليج العربي مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات مثل جهاز Multibeam echosounder، وهو نوع من الأجهزة يستخدم الموجات الصوتية لرسم قاع البحر ومورفولوجية القاع حيث يصل إلى عمق ١٥٠٠ متر. بالإضافة إلى جهاز ROV، لتصوير الأعماق يتم تشغيله عن بعد، وجهاز AUV وهو عبارة عن مركبة مغمورة مستقلة لتشغيل سونار المسح الجانبي وعدد من المميزات الأخرى يتم التحكم بها عن بعد.