بعد واقعة خدوش الجهاز.. "الزهراني": الضمان "كارت معطوب" ولا يفيد المستهلك إلا نادرًا

ويستدرك "الزهراني" قائلاً: "إلا أنه بقدر ما أسهم الضمان في (إنقاذ) من تورط في شراء سلعة ظهر (عطبها) داخله، إلا أن هنالك من دخل في (متاهة) لم يستطع الخروج منها، وهو يبحث عن (تفعيل) ضمان حرص عليه، ولكن الضمان بكل أسف لم يسعفه، إن لم يكن قد أضاف عليه عبئاً لم يكن في حسبانه.. وهو ما يؤكد أن هنالك من يحرص على وجود الضمان ليس من باب (الثقة) بسلعته ومنتجه، ولكن من باب (الدعاية) له ليس أكثر، في ظل أن الجميع اليوم أصبح يحرص على وجود الضمان حرصه على جودة المنتج، تلك الجودة التي لا مجال للتأكد منها إلا من خلال المدة التي يغطيها الضمان، الذي يقف كـ(سوبرمان) في جيب المستهلك يستدعيه عندما تدعو الحاجة إليه".