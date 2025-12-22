تعيين "محمد بن عبدالعزيز الفريح" رئيساً تنفيذياً لـ STC Bank

أعلن STC Bank عن قرار مجلس الإدارة تعيين سعادة الأستاذ محمد بن عبد العزيز الفريح في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما"، وسبق أن تولى الفريح منصب رئيس العمليات التشغيلية ومن ثم نائب الرئيس التنفيذي كما تولى منصب الرئيس التنفيذي المكلف، وكان له دور بارز فى صياغة الرؤية الاستراتيجية وتنفيذ المبادرات المرتبطة بها وإطلاق المنتجات والخدمات البنكية، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والالتزام وإدارة المخاطر لتعزيز أداء البنك؛ اعتماداً على ما يتمتع به من تجارب طويلة فى مجال العمليات التشغيلية للبنوك والتحول الرقمي والقيادة الإستراتيجية.