"بيئة عسير" تؤكد استقبال طلبات المسالخ بالحجز الإلكتروني المسبق

أكّد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، اليوم الخميس، استقبال طلبات المسالخ بالحجز الإلكتروني المسبق لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، أو التواصل المباشر مع مقدمي الخدمة في المسالخ.
كما أكّد فرع وزارة البيئة بعسير ضرورة الذبح داخل المسالخ النظامية والابتعاد عن الذبح العشوائي.
وقال المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد آل مجثل: إن العاملين بأسواق النفع العام والمسالخ بعسير، يزيد عددهم على 500 شخص من المختصين والأطباء البيطريين؛ لخدمة المستفيدين والتأكد من تطبيق الخطة التشغيلية للأسواق والمسالخ.
وأضاف: يهدف ذلك إلى زيادة سرعة وكفاءة وجودة الخدمة المقدمة، مع مراعاة تطبيق كل الاشتراطات الصحية والتنظيمية اللازمة، وتطبيق لائحة الرفق بالحيوان.
وبيّن أن أسواق النفع العام بالمنطقة تبلغ 74 سوقًا متعددة الأغراض، والمسالخ النموذجية تصل إلى 25 مسلخًا، مشيرًا إلى تنفيذ 10 آلاف جولة رقابية على تلك المواقع.
يُذكَر أن فرع الوزارة بعسير قد بدأ تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارة أسواق النفع العام والمسالخ خلال الموسم الجاري، وعيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة المسالخ وأسواق النفع العام بالمنطقة، وتنفيذ زيارات تفقدية؛ للتأكد من اكتمال التجهيزات والإمكانات البشرية.