"بيئة عسير" تؤكد استقبال طلبات المسالخ بالحجز الإلكتروني المسبق

وبيّن أن أسواق النفع العام بالمنطقة تبلغ 74 سوقًا متعددة الأغراض، والمسالخ النموذجية تصل إلى 25 مسلخًا، مشيرًا إلى تنفيذ 10 آلاف جولة رقابية على تلك المواقع.