الجهات الأمنية تكشف ألاعيب المتسولين الوهمية.. وهذا ما ضبطته بجدة

تُواصل الجهات الأمنية الكشف عن مخططات المتسولين لكسب التعاطف، وجني الأموال بطرق غير مشروعة.
وتفصيلاً، أعلن سناب "وزارة الداخلية" أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تعمل على تعقُّب المتسولين وضبطهم، وأن دوريات الأمن رصدت وضبطت امرأتين من الجنسية النيجيرية، يرافقهما طفل، تتسولان بشكل مباشر أمام أحد المساجد.
وأضاف: وتم رصد وضبط امرأة، يرافقها أربعة أطفال، من الجنسية النيجيرية، تتسول بشكل مباشر من المارة. كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية؛ يتسول بشكل مباشر، وكذلك ضبط مقيم من الجنسية اليمنية؛ يتسول بشكل مباشر أمام أحد المحال التجارية.
وأكدت "الداخلية" أن الابلاغ عن حالات التسول واجب وطني، وذكّرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق السعودية، مشددة على أن يكون شعارنا دائمًا "لا تُعطِهم" و"معًا نكافح التسول".