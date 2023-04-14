الجهات الأمنية تكشف ألاعيب المتسولين الوهمية.. وهذا ما ضبطته بجدة

وأكدت "الداخلية" أن الابلاغ عن حالات التسول واجب وطني، وذكّرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق السعودية، مشددة على أن يكون شعارنا دائمًا "لا تُعطِهم" و"معًا نكافح التسول".