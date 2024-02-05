مجموعة stc تستعرض جديد منظومتها والبنية التحتية الرقمية في مؤتمر السعات 2024 دبي

وستسلط stc خلال المعرض الضوء على أبرز تقنياتها المتطورة تحت عنوان "The Root of Connectivity"، والذي يشير إلى المكانة الاستراتيجية للمملكة كمركز للبنية التحتية الرقمية المتطورة للاتصال التي تمكن المنطقة من جذب المحتوى العالمي كما تربط بين الشرق والغرب، إلى جانب الدور الريادي الذي تؤديه المجموعة في مجال الابتكار الرقمي بصفتها المزود الرئيسي لحلول التقنية والاتصال في المنطقة والعالم، إذ يستفيد أكثر من 40% من السكان من تغطية شبكة الجيل الخامس التي توفرها مجموعة stc، مما يمنحهم سرعات إنترنت واستجابة فائقة.