السديس: القيادة الرشيدة حريصة على تطبيق مبدأ الشورى وخدمة الحرمين وتعزيز القيم الإسلامية

ثمَّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الخطاب الملكي السنوي؛ الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وتفصيلاً، وصف الدكتور "السديس" الخطاب الملكي بأنه خريطة طريق لما تنتهجه المملكة العربية السعودية من خطط ورؤى تجاه العديد من القضايا: الداخلية والخارجية والإسلامية، وإكمال لمسيرة التنمية الشاملة التي تسير عليها منذ تأسيسها على يد المؤسس، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه-، بما تمتلكه من مقومات: جغرافية، وحضارية، واجتماعية، واقتصادية؛ تؤهلها لتكون في مصاف الدول العالمية.
وقال رئيس الشؤون الدينية إن الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد - حفظه الله- خلال افتتاح أعمال السنة الـرابعة لمجلس الشورى في دورته الثامنة؛ حمل في طياته مضامين ومعاني تعزِّز الأمن والسلام الدولي، والتشديد على ما تعده المملكة من خطط تنموية مستدامة وفق رؤية 2030؛ والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ورفاهيته، كما تضمن الخطاب: أن الوطن والمواطن في أولى أولويات القيادة الحكيمة -رعاها الله- وأعلى اهتماماتها وبرامجها الطموحة؛ التي ستُسهم -بمشيئة الله- في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالميًا، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار، وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
ونوَّه الشيخ "السديس" بما يحظى به الحرمان الشريفان، ومنظومة خِدمات قاصديهما دينيًا؛ من اهتمام ومتابعة مستمرة لجميع المتطلبات التي تكفل أداء القاصدين عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وتسخيرهم للغالي والنفيس في سبيل تهيئة أحدث الوسائل والخِدمات الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأشاد بما ذكره سمو ولي العهد -أيده الله-؛ من حرص المملكة على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين؛ وقد استضافت المملكة خلال العام الماضي: (1,800,000) حاج، أدوا مناسك الحج، وأكثر من (10,000,000) معتمر، عبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ الذي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتابع: إن نهج المملكة الثابت؛ قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إلى جانب تكريس قيم التسامح والاعتدال والوسطية، انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿وَكَذلِكَ جَعَلناكُم أُمَّةً وَسَطًا...﴾ [البقرة: ١٤٣]، ونبذ الإرهاب والتطرف، وتعظيم القيم الإسلامية النبيلة. وذكر "السديس" أن خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-؛ يجسد منهج المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس: عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، ومن بعده أبناؤه البررة، وحتى العهد الزاهر الميمون: عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك: سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير: محمد بن سلمان، في تطبيق مبدأ الشورى؛ تطبيقًا عمليًا لقوله تعالى: ﴿وَأَمرُهُم شورى بَينَهُم﴾ [الشورى: ٣٨]، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمسك المملكة بدستورها القائم على الكتاب والسنة، وعدم الحيدة عنهما. سائلاً الله -تعالى- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لما فيه عزُّ وازدهار البلاد والعباد، ورفعة الإسلام والمسلمين؛ إنه سميع مجيب.