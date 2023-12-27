السديس: القيادة الرشيدة حريصة على تطبيق مبدأ الشورى وخدمة الحرمين وتعزيز القيم الإسلامية

وتابع: إن نهج المملكة الثابت؛ قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إلى جانب تكريس قيم التسامح والاعتدال والوسطية، انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿وَكَذلِكَ جَعَلناكُم أُمَّةً وَسَطًا...﴾ [البقرة: ١٤٣]، ونبذ الإرهاب والتطرف، وتعظيم القيم الإسلامية النبيلة. ‏وذكر "السديس" أن خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-؛ يجسد منهج المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس: عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، ومن بعده أبناؤه البررة، وحتى العهد الزاهر الميمون: عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك: سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير: محمد بن سلمان، في تطبيق مبدأ الشورى؛ تطبيقًا عمليًا لقوله تعالى: ﴿وَأَمرُهُم شورى بَينَهُم﴾ [الشورى: ٣٨]، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمسك المملكة بدستورها القائم على الكتاب والسنة، وعدم الحيدة عنهما. ‏سائلاً الله -تعالى- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لما فيه عزُّ وازدهار البلاد والعباد، ورفعة الإسلام والمسلمين؛ إنه سميع مجيب.