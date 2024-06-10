تآخٍ وتآلف.. مقار إقامة ضيوف خادم الحرمين تتحول إلى ملتقى "علاقات دولية"

وبوصول 3322 حاجاً وحاجةً من 88 دولة من مختلف قارات العالم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من مختلف الجنسيات ومزيج من الثقافات والعرقيات، تأسست بنية قوية لتوثيق علاقات تعارف الحجاج من الرجال من جهة، وبين الحضور النسائي فيما بينهن من جهة أخرى.