تآخٍ وتآلف.. مقار إقامة ضيوف خادم الحرمين تتحول إلى ملتقى "علاقات دولية"

تحوّلت صالات استقبال الفنادق بمكة المكرمة، التي يسكنها ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إلى صالونات مفتوحة للعلاقات الدولية بين الحجاج من مختلف أنحاء العالم.
وبوصول 3322 حاجاً وحاجةً من 88 دولة من مختلف قارات العالم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من مختلف الجنسيات ومزيج من الثقافات والعرقيات، تأسست بنية قوية لتوثيق علاقات تعارف الحجاج من الرجال من جهة، وبين الحضور النسائي فيما بينهن من جهة أخرى.
وتخيّم صور ماتعة، من صور التآخي، والتآلف، والتعايش، على مصلى وبهو وصالات كل فندق من الفنادق التي يقطنها ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
واعتبر الحاج عبدالرفيق هاشم، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين ببرامجه المتنوعة، وأنشطته الدينية والخدمية والثقافية، وتنظيمه الرائد، مكّن آلاف النخب الفكرية والعلمية والدعوية والإعلامية من مختلف العلوم والتخصصات، إلى التعارف وتبادل الأفكار وتلاقح التجارب.