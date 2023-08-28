"الحج": تمديد التقديم على الوظائف الشاغرة بمكة والمدينة حتى 29 أغسطس

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تمديد التقديم على الوظائف الشاغرة بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وقالت الوزارة: تم تمديد التقديم على الوظائف الإدارية للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة بتاريخ 1 صفر 1445هـ، الموافق 17 أغسطس 2023م.
وأشارت إلى أن هذه الوظائف مشمولة بلائحة الوظائف الإدارية عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن التقديم مستمر حتى الثلاثاء 13 صفر 1445هـ الموافق 29 أغسطس 2023م.