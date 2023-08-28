"الحج": تمديد التقديم على الوظائف الشاغرة بمكة والمدينة حتى 29 أغسطس

وأشارت إلى أن هذه الوظائف مشمولة بلائحة الوظائف الإدارية عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.