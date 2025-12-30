محمية الإمام عبدالعزيز تختتم برنامجًا تدريبيًا لصناعة منتجات العسل لسيدات المجتمع

اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية برنامج الصناعات التحويلية من المنتجات النحلية، والذي يأتي ضمن مبادرات الهيئة لتمكين المجتمع المحلي، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية داخل نطاق المحمية.
واستمر البرنامج 20 يومًا، بمشاركة 10 متدربات من سيدات المجتمع المحلي، وركّز على تأهيلهن في أساسيات تربية النحل وإنتاج العسل، إلى جانب تنمية مهاراتهن في تصنيع منتجات تحويلية ذات قيمة مضافة من مشتقات العسل وشمع النحل، بما يدعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة وريادة الأعمال البيئية.
وتضمن البرنامج جانبًا عمليًا مكثفًا، شمل تدريبًا ميدانيًا على فحص خلايا النحل والتعامل معها، إلى جانب التدريب على تصنيع منتجات طبيعية مثل الكريمات، ومرطبات الشفاه، والصابون، باستخدام مكونات نحلّية، ووفق معايير صحية وجودة عالية.
ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء القدرات المحلية، وتوسيع الفرص الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التحول من التدريب إلى الإنتاج، بما يسهم في تحقيق تنمية بيئية شاملة، ويعزز دور الهيئة كممكن اقتصادي لمجتمع المحمية.