محمية الإمام عبدالعزيز تختتم برنامجًا تدريبيًا لصناعة منتجات العسل لسيدات المجتمع

وتضمن البرنامج جانبًا عمليًا مكثفًا، شمل تدريبًا ميدانيًا على فحص خلايا النحل والتعامل معها، إلى جانب التدريب على تصنيع منتجات طبيعية مثل الكريمات، ومرطبات الشفاه، والصابون، باستخدام مكونات نحلّية، ووفق معايير صحية وجودة عالية.