السعودية تستعد لإطلاق شركة طيران جديدة بـ 30 مليار دولار

وأضافت المصادر: الحديث هنا عن شركة طيران جديدة تهدف إلى القيام بما فعلته شركة طيران الإمارات لكن خلال ربع الجدول الزمني، إنه شيء لم يسبق له مثيل في تاريخ الطيران، وهذا هو السبب أيضاً في أنه لم يتم تعيين مدير تنفيذي بعد- وأياً كان من سيتولى هذه الوظيفة، فسيتعين عليه تحقيق الأهداف الأكثر طموحاً التي يمكن تخيلها.