"الصحة" تنظّم حفل منظومة التحفيز والتكريم للتطوع الصحي

وقال "غواني": بدأت رحلة المشروع منتصف العام الماضي؛ بهدف تطوير بيئة محفزة ومستدامة للتطوع الصحي؛ حيث عملنا على عدة محاور أساسية لتحقيق هذا الهدف؛ من أبرزها: إعداد ثلاث منهجيات في التسهيل والتقييم وقياس الأثر، وثلاثة نماذج تشغيلية لتحفيز القطاع العام وغير الربحي، هي جزءٌ من 12 مستندًا دُرّب عليها 248 متطوعًا صحيًّا، من خلال 15 ورشة تدريبية في 12 مدينة بالمملكة.