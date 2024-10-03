"الصحة" تنظّم حفل منظومة التحفيز والتكريم للتطوع الصحي

نظّمت وزارة الصحة، مُمثّلة في مركز التطوع الصحي، اليوم الخميس، حفل مشروع منظومة التحفيز والتكريم للتطوع الصحي بمدينة الرياض.
جاء ذلك برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، وحضور مساعده والمتحدّث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي.
وتضمن الحفلُ كلمةً ترحيبيةً ألقاها مديرُ عام مركز التطوع الصحي الدكتور أحمد غزواني، أكّد فيها أنّ مشروع منظومة التحفيز والتكريم للتطوّع الصحي يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التطوُّع الصحي في المملكة.
وتجسيدًا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي، يتمتّع أفراده بجودة حياة عالية، ويشارك الجميع في نهضته.
وقال "غواني": بدأت رحلة المشروع منتصف العام الماضي؛ بهدف تطوير بيئة محفزة ومستدامة للتطوع الصحي؛ حيث عملنا على عدة محاور أساسية لتحقيق هذا الهدف؛ من أبرزها: إعداد ثلاث منهجيات في التسهيل والتقييم وقياس الأثر، وثلاثة نماذج تشغيلية لتحفيز القطاع العام وغير الربحي، هي جزءٌ من 12 مستندًا دُرّب عليها 248 متطوعًا صحيًّا، من خلال 15 ورشة تدريبية في 12 مدينة بالمملكة.
بالإضافة إلى تطوير نظام ولاء "تطبيق باذل" لتحفيز المتطوّعين عبر نظام نقاط متكامل، وتحويل الساعات التطوعية إلى نقاط قيّمة ومكافآت نوعية.
وشهد الحفلُ تدشينَ مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، لتطبيق "باذل" على الهواتف الذكية بنظامَيْ "iOS ،Android"، ويرتبط التطبيق آليًّا بمنصة التطوع الصحي، من خلال تحويل الساعات التطوعية إلى نقاط يستطيع المتطوعون الاستفادة منها على هيئة خصومات أو كوبونات أو مكافآت منوعة.
كما يتضمّن التطبيقُ أربعَ مزايا؛ الأولى احتساب نقاط للمتطوع على حسب المساهمات وساعاتها ووزنها، والثانية تصنيف المتطوّعين على حسب رصيد النقاط وإعطائهم مستويات تحفيزية، والثالثة متابعة المتطوعين؛ حيث يمكن لمشرف التطبيق الاطلاع على عدد نقاط المتطوعين والمكافآت.
أما الميزة الرابعة فهي توفير صفحة خاصّة للمتطوّعين تحتوي على جوائز ومكافآت يستطيع المتطوعُ صرفَ النقاط فيها.
وفي ختام الحفل تمّ تكريم أفضل خمس عشرة جهة متميزة في تحفيز وتكريم المتطوعين الصحيين.
يُذْكَرُ أنّ منظومة التحفيز والتكريم للتطوع الصحي تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ أبرزها: تنظيم وحوكمة ممارسات تقدير وتكريم المتطوعين الصحيين، وتعزيز الممارسات المهنية التطوعية في تشجيع وتحفيز المتطوعين الصحيين، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الدعم للمتطوعين الصحيين في تنفيذ الأعمال التطوعية.