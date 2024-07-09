"الشورى" يطالب وزارة الصحة بتطوير آليات التبليغ السريع عن فاشيات التسمم الغذائي

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثالثة والأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
ففي الشأن الصحي طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بـتطوير آليات التبليغ السريع عن فاشيات التسمم الغذائي، واستحداث برنامج إلكتروني موحد يربط بين الجهات ذات العلاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1444/ 1445هـ.
وطالب المجلس في قراره الوزارة برفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الكشف المبكر عن الأورام؛ بتوفير الأجهزة ومستلزمات الفحص اللازمة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لربط جميع الجهات المعنية بذلك.
وأكد المجلس أن على الوزارة التسريع في إجراء استبيان تجربة المريض فور انتهائه من زيارة المركز الصحي أو المنشأة الصحية.
كما دعا في ذات القرار إلى أن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - العمل على توفير الأدوات التقنية اللازمة لحوكمة البيانات، وتوظيف وتدريب الكفاءات في تخصص إدارة وحماية البيانات.
وفي شأن صحي آخر دعا مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى سد العجز في كوادرها الإسعافية العاملين بالميدان، بما يتناسب مع الزيادة في الكثافة السكانية، وزيادة الطلب على الخدمة الإسعافية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
كما دعا في قراره الهيئة إلى إنشاء مراكز للتجمع في القطاعات التشغيلية للمدن المليونية، وإحلال المباني القديمة في المناطق والمحافظات والهجر بمبانٍ مطورة مناسبة لطبيعة عمل الفرق الإسعافية.
وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة رفع كفاءتها في التطوع والشراكة المجتمعية، وعدد المتطوعين.
وفي قرار آخر طالب المجلس، الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على زيادة عدد التراخيص في قطاع الإنتاج خاصةً في قرى الأطراف والتجمعات الصناعية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة عارف، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وأكد أن على الهيئة تطوير آلية مراقبة الفواتير والعدادات الذكية؛ لرفع مستوى الدقة في بياناتها.
وفي شأن النقل والاتصالات طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بـزيادة رحلاتها المباشرة ووجهاتها الداخلية بما يحقق إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية ويدعم النمو الاقتصادي.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1444/1445هـ.
وأكد في قراره أن على المؤسسة تحقيق مستهدف الشحن الجوي بما يتماشى مع إستراتيجيتها، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفيما يتعلق بشؤون الإعلام أصدر المجلس قرارًا طالب فيه وزارة الإعلام بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة، بدراسة إنشاء صندوق لتنمية قطاع الإعلام وتمويل مشاريعه.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام الدكتور علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب في قراره الوزارة بتسريع حوكمة الأدوار والمسؤوليات التنفيذية المرتبطة بالوزارة والهيئات الإعلامية، وتفعيل وحدات البيانات الإحصائية.
ودعا المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على بناء مؤشرات أداء تقيس قدرة منظومة الإعلام السعودي على تعزيز صورة المملكة أمام العالم.
وفي قرار اتخذه خلال هذه الجلسة دعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إيجاد الحلول المساندة؛ لتحقيق مستهدفات قياس التحول الرقمي المطلوبة، وتحسين ترتيبها في هذا الشأن.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1444/ 1445هـ.
ودعا في قراره الوزارة إلى رفع نسبة إنجاز المستهدفات الموضوعة للمنظمات غير الربحية التي تعمل تحت إشرافها بما يتماشى مع تحقيق الأثر المطلوب.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تحديث التطبيق الإلكتروني (Pulse by MEP)، بإضافة خاصية تسمح للباحثين والدارسين الاستفادة من مميزات التطبيق.
وطالب في ذات القرار الوزارة بإعداد دراسات استشرافية؛ لمواجهة التهديدات الاقتصادية المؤثرة على مستويات الأمن الاقتصادي المطلوبة.
وأكد أن على الوزارة الإسراع في تنفيذ مبادرة تصميم وتطوير آلية؛ لتمكين وتحفيز القطاع الخاص من الإسهام في أعمال الاستدامة في المملكة؛ لسد الفجوة بين الممارسات الحالية للشركات وبين مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا طالب فيه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالعمل مع الجهات ذات الأولوية في نتيجة برنامج ركائز الاستدامة الكلي؛ لتحسين نتائج مؤشرات الأداء، ورفع مستهدفاتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1444/ 1445هـ.
ودعا في قراره الهيئة إلى العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع معايير الإنفاق ضمن مؤشرات الأداء الرئيسة للجهات الحكومية.
كما دعا الهيئة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لحوكمة إجراءات دراسة طلبات التمويل.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة بحث خيارات مناسبة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، للانتقال أو الاستحواذ على مبنى ملائم لها.
وفي المجال الرياضي، طالب مجلس الشورى هيئة الفروسية بالإسراع في حوكمة القطاع ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية بالفروسية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1444/ 1445هـ.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، طالب المجلس مركز دعم اتخاذ القرار بدراسة الفرص التي ينبغي الإعداد لها، وتهيئة البيئة المحلية والتنظيمية لاستيعابها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب في قراره المركز بـتطوير مؤشرات أداء ومستهدفات متناسبة مع أهداف المركز وخططه التشغيلية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
فقد أشاد عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي بالجهود الكبيرة المقدمة من وزارة الحج، مطالبًا الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لسرعة إنجاز وتطوير الممرات بين المشاعر، وذلك بتهيئتها والتوسع في زراعة أشجار مناسبة للبيئة، وذلك للتقليل من أشعة وحرارة الشمس المباشرة، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية لضمان خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين، باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.