"الشورى" يطالب وزارة الصحة بتطوير آليات التبليغ السريع عن فاشيات التسمم الغذائي

فقد أشاد عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي بالجهود الكبيرة المقدمة من وزارة الحج، مطالبًا الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لسرعة إنجاز وتطوير الممرات بين المشاعر، وذلك بتهيئتها والتوسع في زراعة أشجار مناسبة للبيئة، وذلك للتقليل من أشعة وحرارة الشمس المباشرة، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية لضمان خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين، باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.