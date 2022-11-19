مشاركة ولي العهد بقمة "APEC" تعكس مكانة المملكة العالمية وقيادتها

كما أثبتت المملكة دائمًا أنها الرقم الأصعب على المستوى العالمي، بثقلها ومكانتها وخططها الإستراتيجية، بفضل ما تمتلكه من ممكنات قوية، أكدتها وبرهنت عليها تقديرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن السعودية ستكون الأسرع نموًا في العالم. وهو ما يشهده العالم حاليًا؛ حيث أصبحت مكانة المملكة في أعلى الاقتصادات نموًا.