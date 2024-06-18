مفتي المملكة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج.. ويوجّه رسالة لحجاج بيت الله الحرام

وأضاف سماحته: "لقد هيأت حكومة المملكة بقيادتها المسددة والموفقة ضمن جهودها العظيمة العلماء والمرشدين والدعاة لبيان المنهج الصحيح وأداء هذا الركن العظيم وفق حجة الرسول صلى الله عليه وسلم والتي قال فيها "خذوا عني مناسككم"، وكان يقولها صلى الله عليه وسلم بعد أعمال كل يوم أو عمل يتعلق بالحج كالوقوف بعرفة – ومزدلفة – وأيام منى، وفي حال الطواف والسعي وغيرها من أعمال الحج"، مؤكداً سماحته استفادة عموم الحجاج في حجهم من تسابق العلماء الراسخين لخدمتهم، حيث تواجدوا أمامهم في كل مكان من المشاعر المقدسة للقيام بالفتوى والتوجيه والإرشاد في كل عمل يُشكلُ على الحاج" الذي يجب عليه في مثل هذه المواطن العظيمة تجريد التوحيد الخالص لله عز وجل قال جل وعلا {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار} وأن على المسلم الحاج بعد أن وفقه الله للوصول إلى هذه الأماكن المباركة أن يخلص عمله لله جل وعلى قال تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له}.